Песков: отказ Канады передать России эсэсовца Гуньку был ожидаем
- РИА Новости
«Такой ответ был ожидаемым», — сказал представитель Кремля.
13 февраля источник в российском МИД сообщил, что власти Канады отказали в выдаче Гуньки из-за «отсутствия договора об экстрадиции».
Посол России в Оттаве Олег Степанов подтвердил, что МИД Канады передал дипломатам ноту с отказом. По его словам, канадский МИД попросил дополнительное время для подготовки ответа по существу.
22 сентября на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Владимир Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.
В ходе пленарного заседания клуба «Валдай» Владимир Путин сказал, что спикер канадского парламента не мог не понимать, кому аплодирует, поэтому он или негодяй, или идиот.