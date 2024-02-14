Bloomberg: советник Байдена по Латинской Америке Гонсалес уйдёт в отставку

Советник президента США Джо Байдена по делам Латинской Америки Хуан Гонсалес уйдёт в отставку в середине марта.

Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.

По данным агентства, его заменит заместитель помощника министра обороны по Западному полушарию Дэниел Эриксон.

Ранее сообщалось, что Байден не хотел бы, чтобы глава Пентагона Ллойд Остин ушёл в отставку на фоне проблем со здоровьем.

Также вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис на фоне обеспокоенности избирателей по поводу возраста Байдена заявила, что готова исполнять обязанности президента.