Кирби: Байден не хотел бы отставки Остина из-за болезни
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Об этом сообщил журналистам на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
«Совсем нет», — сказал он, отвечая на вопрос о том, обеспокоен ли Байден неспособностью Остина исполнять обязанности из-за госпитализации. Слова Кирби приводит ТАСС.
11 февраля в США сообщили, что министр обороны Остин снова госпитализирован, на этот раз с подозрением на проблемы с мочевым пузырём. До этого глава Пентагона лечился от рака простаты.
Сейчас Остин помещён в отделение интенсивной терапии, сроки его выписки неизвестны. Свои полномочия чиновник передал заместителю — Кэтлин Хикс.