Кирби: Байден не хотел бы отставки Остина из-за болезни

Президент США Джо Байден не хотел бы, чтобы глава Пентагона Ллойд Остин ушёл в отставку на фоне проблем со здоровьем.

Об этом сообщил журналистам на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Совсем нет», — сказал он, отвечая на вопрос о том, обеспокоен ли Байден неспособностью Остина исполнять обязанности из-за госпитализации. Слова Кирби приводит ТАСС.

11 февраля в США сообщили, что министр обороны Остин снова госпитализирован, на этот раз с подозрением на проблемы с мочевым пузырём. До этого глава Пентагона лечился от рака простаты.

Сейчас Остин помещён в отделение интенсивной терапии, сроки его выписки неизвестны. Свои полномочия чиновник передал заместителю — Кэтлин Хикс.