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Йеллен: из-за слов Трампа о НАТО союзники могут засомневаться в надёжности США

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Слова экс-президента США Дональда Трампа о НАТО могут вызвать у союзников Вашингтона вопросы о прочности его обязательств.

Об этом заявила американский министр финансов Джанет Йеллен.

«Наши союзы крайне важны для нашей обороны... Поэтому я считаю безответственными комментарии бывшего президента о наших союзах», — цитирует её Bloomberg.

Также начальник Генштаба США Чарльз Браун заявил, что слова Трампа о НАТО ставят доверие к Штатам под угрозу.

Ранее Трамп заявил, что США не защитили бы союзников по НАТО, которые не выполняют требований альянса по расходам на оборону, от гипотетического нападения России.

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