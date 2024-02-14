Йеллен: из-за слов Трампа о НАТО союзники могут засомневаться в надёжности США
Об этом заявила американский министр финансов Джанет Йеллен.
«Наши союзы крайне важны для нашей обороны... Поэтому я считаю безответственными комментарии бывшего президента о наших союзах», — цитирует её Bloomberg.
Также начальник Генштаба США Чарльз Браун заявил, что слова Трампа о НАТО ставят доверие к Штатам под угрозу.
Ранее Трамп заявил, что США не защитили бы союзников по НАТО, которые не выполняют требований альянса по расходам на оборону, от гипотетического нападения России.