Начальник генштаба США: слова Трампа о НАТО ставят доверие к Штатам под угрозу
«На карту поставлено доверие к США в каждом из наших союзов, и лидерство США по-прежнему необходимо, востребовано и находится в центре внимания», — сказал Браун.
Ранее Трамп заявил, что США не защитили бы союзников по НАТО, которые не выполняют требований альянса по расходам на оборону, от гипотетического нападения России.
При этом американский президент Джо Байден отметил, что НАТО обеспечивает безопасность США.
Также сообщалось, что Трамп может попытаться вывести США из НАТО в случае победы на выборах.