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Начальник генштаба США: слова Трампа о НАТО ставят доверие к Штатам под угрозу

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Председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун заявил в интервью NBC, что слова бывшего американского лидера Дональда Трампа об отказе защищать союзников по НАТО в случае атаки на них ставят под угрозу доверие к Штатам в каждом из союзов, в которых участвует Америка.

«На карту поставлено доверие к США в каждом из наших союзов, и лидерство США по-прежнему необходимо, востребовано и находится в центре внимания», — сказал Браун.

Ранее Трамп заявил, что США не защитили бы союзников по НАТО, которые не выполняют требований альянса по расходам на оборону, от гипотетического нападения России.

При этом американский президент Джо Байден отметил, что НАТО обеспечивает безопасность США.

Также сообщалось, что Трамп может попытаться вывести США из НАТО в случае победы на выборах.

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