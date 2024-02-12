Байден заявил, что НАТО обеспечивает безопасность США

Американский президент Джо Байден заявил, что Североатлантический альянс обеспечивает безопасность Соединённых Штатов, а сомневающихся в этом назвал угрозой стране.

Об этом американский лидер написал в соцсети X (бывшая Twitter).

«Обещание НАТО о том, что атака на одного — это атака на всех, держит американские семьи в безопасности. Вот так просто», — говорится в сообщении.

Байден добавил, что каждый, кто подвергает сомнению это заявление, является угрозой американской безопасности.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что США не защитили бы союзников по НАТО, которые не выполняют требований альянса по расходам на оборону, от гипотетического нападения России.

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение, что заявление Трампа нанесло второй удар по авторитету Североатлантического альянса вслед за интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.