RTVI: на погранпункте Нарва россиян предупреждают о закрытии границы с Эстонией

На пограничном пункте Нарва россиян предупреждают о возможном закрытии границы с Эстонией.

Информация об этом появилась в Telegram-канале RTVI. Кроме того, предупреждение также было опубликовано на сайте погранслужбы Эстонии.

По данным ведомства, в последние недели Россия якобы «намеренно направляла на эстонскую границу группы иностранцев, не имеющих законного права на въезд в ЕС».

Ранее в Минобороны Эстонии заявили о продолжении строительства линии обороны на границе с Россией.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал опасными милитаристские настроения в странах Прибалтики, подчеркнув, что это требует принятия необходимых мер для обеспечения безопасности России.