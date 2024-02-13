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RTVI: на погранпункте Нарва россиян предупреждают о закрытии границы с Эстонией

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На пограничном пункте Нарва россиян предупреждают о возможном закрытии границы с Эстонией.

Информация об этом появилась в Telegram-канале RTVI. Кроме того, предупреждение также было опубликовано на сайте погранслужбы Эстонии.

По данным ведомства, в последние недели Россия якобы «намеренно направляла на эстонскую границу группы иностранцев, не имеющих законного права на въезд в ЕС».

Ранее в Минобороны Эстонии заявили о продолжении строительства линии обороны на границе с Россией.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал опасными милитаристские настроения в странах Прибалтики, подчеркнув, что это требует принятия необходимых мер для обеспечения безопасности России.

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