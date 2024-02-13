RTVI: на погранпункте Нарва россиян предупреждают о закрытии границы с Эстонией
Информация об этом появилась в Telegram-канале RTVI. Кроме того, предупреждение также было опубликовано на сайте погранслужбы Эстонии.
По данным ведомства, в последние недели Россия якобы «намеренно направляла на эстонскую границу группы иностранцев, не имеющих законного права на въезд в ЕС».
Ранее в Минобороны Эстонии заявили о продолжении строительства линии обороны на границе с Россией.
Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал опасными милитаристские настроения в странах Прибалтики, подчеркнув, что это требует принятия необходимых мер для обеспечения безопасности России.