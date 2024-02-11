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МО Эстонии: строительство линии обороны на границе с Россией продолжится

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Эстония планирует продолжить строительство линии обороны на границе с Россией, несмотря на прозвучавшие в интервью журналисту Такеру Карлсону заявления российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил глава Минобороны республики Ханно Певкур.
МО Эстонии: строительство линии обороны на границе с Россией продолжится
  • Gettyimages.ru

Президент России в интервью американскому журналисту заявил, что Москва не имеет территориальных претензий к Польше, Латвии и кому-либо ещё.

Комментируя его слова агентству DPA, Певкур заявил, что власти Эстонии не намерены отказываться от своих планов, которые предусматривают возведение 600 бункеров на границе с Россией, «только потому, что Путин дал интервью журналисту».

«Сейчас мы повышаем нашу готовность. И это должны делать все. Не только здесь, в Эстонии, но и все остальные», — приводит его слова ТАСС.

Ранее с аналогичным заявлением выступил глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

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