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Песков назвал опасными милитаристские настроения в Прибалтике

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал опасными милитаристские настроения в странах Прибалтики, подчеркнув, что это требует принятия необходимых мер для обеспечения безопасности России.
Песков назвал опасными милитаристские настроения в Прибалтике
  • РИА Новости

Песков отметил, что опасность в стратегическом плане присутствует для Калининграда. 

«Потому что вы видите, какие милитаристские настроения сейчас в Европе: соседняя Прибалтика и так далее. Страны, которые пронизаны русофобскими настроениями», — сказал он.

Песков добавил, что сложившаяся ситуация требует особых мер для обеспечения безопасности России.

19 января стало известно, что линия обороны будет создана на границе Эстонии, Литвы и Латвии с Россией, прибалтийские республики уже договорились о строительных работах, которые будут вестись в ближайшие годы.

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