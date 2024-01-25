Песков назвал опасными милитаристские настроения в Прибалтике

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал опасными милитаристские настроения в странах Прибалтики, подчеркнув, что это требует принятия необходимых мер для обеспечения безопасности России.

Песков отметил, что опасность в стратегическом плане присутствует для Калининграда.

«Потому что вы видите, какие милитаристские настроения сейчас в Европе: соседняя Прибалтика и так далее. Страны, которые пронизаны русофобскими настроениями», — сказал он.

Песков добавил, что сложившаяся ситуация требует особых мер для обеспечения безопасности России.

19 января стало известно, что линия обороны будет создана на границе Эстонии, Литвы и Латвии с Россией, прибалтийские республики уже договорились о строительных работах, которые будут вестись в ближайшие годы.