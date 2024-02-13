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МИД Эстонии подталкивает ЕС конфисковать активы России до выборов президента США

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Власти Эстонии подталкивают Европейский союз конфисковать замороженные российские активы до президентских выборов в Соединённых Штатах, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на канцлера МИД Эстонии Йонатана Всевиова.
МИД Эстонии подталкивает ЕС конфисковать активы России до выборов президента США
  • РИА Новости

«Очень важно, чтобы активы были конфискованы до конца года или, желательно, до выборов в США», — заявил представитель эстонского МИД.

По мнению Всевиова, может стать «слишком поздно», если ЕС затянет с этим вопросом.

Ранее Совет Евросоюза одобрил постановление, которое предоставляет возможность использования в будущем прибыли от замороженных активов России для оказания помощи Украине.

В МИД России предупредили, что любые попытки лишить её права собственности на её суверенные резервы повлекут за собой жёсткие ответные меры.

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