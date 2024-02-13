МИД Эстонии подталкивает ЕС конфисковать активы России до выборов президента США
- РИА Новости
«Очень важно, чтобы активы были конфискованы до конца года или, желательно, до выборов в США», — заявил представитель эстонского МИД.
По мнению Всевиова, может стать «слишком поздно», если ЕС затянет с этим вопросом.
Ранее Совет Евросоюза одобрил постановление, которое предоставляет возможность использования в будущем прибыли от замороженных активов России для оказания помощи Украине.
В МИД России предупредили, что любые попытки лишить её права собственности на её суверенные резервы повлекут за собой жёсткие ответные меры.