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Bloomberg: МИД КНР назвал незаконными санкции ЕС против трёх китайских компаний

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В Министерстве иностранных дел Китая назвали незаконными потенциальные санкции, которые Европейский союз может ввести против нескольких китайских компаний, сотрудничающих с Россией.
Bloomberg: МИД КНР назвал незаконными санкции ЕС против трёх китайских компаний
  • AP

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на МИД КНР.

«Китай решительно выступает против незаконных санкций или «юрисдикции длинной руки» против Китая», — приводит агентство заявление внешнеполитического ведомства. 

В МИД Китая также указали на недопустимость вмешательства третьих лиц в двусторонние отношения Пекина и Москвы.

Китай решительно ответит в случае введения санкций в отношении китайских компаний, добавили в ведомстве. 

8 мая 2023 года газета Financial Times сообщала, что Еврокомиссия впервые с начала конфликта на Украине предложила ввести санкции против якобы поставляющих техническое оборудование в Россию китайских компаний.

В МИД КНР подчеркнули, что торговые отношения России и Китая не направлены против третьих стран.

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