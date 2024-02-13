Bloomberg: МИД КНР назвал незаконными санкции ЕС против трёх китайских компаний

В Министерстве иностранных дел Китая назвали незаконными потенциальные санкции, которые Европейский союз может ввести против нескольких китайских компаний, сотрудничающих с Россией.

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на МИД КНР.

«Китай решительно выступает против незаконных санкций или «юрисдикции длинной руки» против Китая», — приводит агентство заявление внешнеполитического ведомства.

В МИД Китая также указали на недопустимость вмешательства третьих лиц в двусторонние отношения Пекина и Москвы.

Китай решительно ответит в случае введения санкций в отношении китайских компаний, добавили в ведомстве.

8 мая 2023 года газета Financial Times сообщала, что Еврокомиссия впервые с начала конфликта на Украине предложила ввести санкции против якобы поставляющих техническое оборудование в Россию китайских компаний.

В МИД КНР подчеркнули, что торговые отношения России и Китая не направлены против третьих стран.