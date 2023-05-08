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МИД КНР: торговые отношения России и Китая не направлены против третьих стран

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Торговые отношения России и Китая не направлены против третьих стран, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
МИД КНР: торговые отношения России и Китая не направлены против третьих стран
  • РИА Новости

Так он прокомментировал возможные санкции ЕС против китайских компаний, которые якобы оказывают России поддержку.

«Торгово-экономические отношения России и Китая честные и прозрачные, они не направлены против третьих стран, не подвергаются вмешательству третьих сторон и принуждению», — цитирует Вэньбиня РИА Новости.

Ранее официальный представитель Министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин заявила, что визит председателя КНР Си Цзиньпина позволил углубить сотрудничество Москвы и Пекина.

Телеканал ABC передавал, что встреча президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве продемонстрировала «конец мирового порядка», основанного на главенстве стран Запада.

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