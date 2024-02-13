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Тордена признали виновным в Финляндии в нарушении запрета на въезд в Шенген

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Задержанный в Финляндии россиянин Воислав Торден (Ян Петровский) был признан виновным в нарушении запрета на въезд в Шенген.
Тордена признали виновным в Финляндии в нарушении запрета на въезд в Шенген
  • Gettyimages.ru

Об этом ТАСС сообщил его адвокат Наталия Мальгина.

«Суд Кюмменлааксо признал Войслава Тордена виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена, его приговорили к реальному наказанию — 40 дням тюремного заключения», — сказала она.

Юрист подчеркнула, что защита полностью не согласна ни с обвинительным приговором, ни с наказанием и уже заявила о том, что решение будет обжаловаться в областном суде.

Ранее адвокат россиянина отметила, что Торден содержится в Финляндии в жёстких условиях.

Мальгина также рассказала, что Тордену грозит от двух лет до пожизненного срока лишения свободы.

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