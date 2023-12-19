Адвокат Мальгина: россиянин Торден может получить пожизненный срок в Финляндии
- Gettyimages.ru
- © Pavel Byrkin
Она рассказала РИА Новости, что экстрадиция россиянина на Украину исключена, так как Верховный суд Финляндии запретил такую меру в связи с опасностью негуманного содержания в тюрьмах.
По словам Мальгиной, Торден не признаёт вину, а срок рассмотрения дела займёт от девяти месяцев до полутора лет.
18 декабря окружной суд Хельсинки постановил заключить под стражу Тордена.
В августе посольство России заявило, что было проинформировано о задержании в Финляндии россиянина по обращению украинской стороны.