RT в Telegram
Подпишись

Адвокат Мальгина: россиянин Торден может получить пожизненный срок в Финляндии

Короткая ссылка
Россиянину Воиславу Тордену, которого задержали в Финляндии, грозит от двух лет до пожизненного срока лишения свободы. Об этом сообщила его адвокат Наталия Мальгина.
Адвокат Мальгина: россиянин Торден может получить пожизненный срок в Финляндии
  • Gettyimages.ru
  • © Pavel Byrkin

Она рассказала РИА Новости, что экстрадиция россиянина на Украину исключена, так как Верховный суд Финляндии запретил такую меру в связи с опасностью негуманного содержания в тюрьмах.

По словам Мальгиной, Торден не признаёт вину, а срок рассмотрения дела займёт от девяти месяцев до полутора лет.

18 декабря окружной суд Хельсинки постановил заключить под стражу Тордена.

В августе посольство России заявило, что было проинформировано о задержании в Финляндии россиянина по обращению украинской стороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить