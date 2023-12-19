Адвокат Мальгина: россиянин Торден может получить пожизненный срок в Финляндии

Россиянину Воиславу Тордену, которого задержали в Финляндии, грозит от двух лет до пожизненного срока лишения свободы. Об этом сообщила его адвокат Наталия Мальгина.

Она рассказала РИА Новости, что экстрадиция россиянина на Украину исключена, так как Верховный суд Финляндии запретил такую меру в связи с опасностью негуманного содержания в тюрьмах.

По словам Мальгиной, Торден не признаёт вину, а срок рассмотрения дела займёт от девяти месяцев до полутора лет.

18 декабря окружной суд Хельсинки постановил заключить под стражу Тордена.

В августе посольство России заявило, что было проинформировано о задержании в Финляндии россиянина по обращению украинской стороны.