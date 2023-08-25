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Дипмиссия России проинформирована о задержании в Финляндии россиянина

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Посольство России заявило, что было проинформировано о задержании в Финляндии россиянина по обращению украинской стороны.
Дипмиссия России проинформирована о задержании в Финляндии россиянина
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую дипломатическую миссию.

«Финские правоохранительные органы 23 августа 2023 года информировали посольство о задержании на территории Финляндии российского гражданина по обращению украинских властей», — отметили российские дипломаты.

Уточняется, что в этот же день финской стороне был направлен запрос на проведение встречи с российским гражданином.

«Ответа пока не последовало», — сказали в посольстве.

Консульский отдел посольства находится в контакте с адвокатом и родственниками задержанного.

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