Дипмиссия России проинформирована о задержании в Финляндии россиянина
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую дипломатическую миссию.
«Финские правоохранительные органы 23 августа 2023 года информировали посольство о задержании на территории Финляндии российского гражданина по обращению украинских властей», — отметили российские дипломаты.
Уточняется, что в этот же день финской стороне был направлен запрос на проведение встречи с российским гражданином.
«Ответа пока не последовало», — сказали в посольстве.
Консульский отдел посольства находится в контакте с адвокатом и родственниками задержанного.