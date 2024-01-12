Адвокат: россиянин Торден содержится в Финляндии в жёстких условиях
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Об этом в беседе с РИА Новости рассказала его адвокат Наталия Мальгина.
«Он ограничен в правах намного строже, чем кто-либо другой из заключённых», — сказала она.
По словам Мальгиной, из-за введённых в отношении россиянина европейских и американских санкций Торден не получает денежные средства, кроме базовых выплат для заключённых, на которые в день можно купить одно яблоко.
18 декабря окружной суд Хельсинки постановил заключить под стражу Тордена.
Мальгина ранее рассказала, что Тордену грозит от двух лет до пожизненного срока лишения свободы.