В Еврокомиссии заявили, что знают об объявлении премьера Эстонии в розыск
- AP
«Да, мы видели сообщения, пока нет никакой официальной реакции, в том числе от заинтересованных лиц», — цитирует её ТАСС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее уточнил, что премьера Эстонии Каю Каллас и некоторых чиновников из стран Балтии объявили в розыск за надругательство над исторической памятью и за враждебность по отношению к России.
Помимо Каллас, в розыск также объявили госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа.