Эрдоган призвал СБ ООН поскорее «остановить Израиль»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Совбез ООН как можно быстрее «остановить Израиль».

Как сообщает РИА Новости Эрдоган провёл встречу с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Дубае.

«В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что нападения Израиля на Рафах и всю Газу неприемлемы и что... Совет Безопасности ООН и соответствующие страны должны предпринять шаги, чтобы остановить Израиль как можно скорее», — говорится в заявлении канцелярии.

Турецкий лидер подчеркнул, что атаки Армии обороны Израиля на город Рафах на юге сектора Газа являются последствием двуличной политики, которую ведут западные страны.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что мировое сообщество не должно позволять Армии обороны Израиля проводить военную операцию на территории Рафаха.