Times: Британия может ощутить нехватку чая из-за ситуации в Красном море
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Об этом пишет The Times.
В частности, в материале приводится объявление, которое появилось в одном из супермаркетов сети Sainsbury’s.
«Мы столкнулись с проблемами с поставками, которые затрагивают предложение чёрного чая в рамках всей страны. Мы приносим извинения за любые неудобства и надеемся, что полноценное снабжение скоро восстановится», — говорилось в предупреждении для покупателей.
Позже супермаркет подтвердил, что речь идёт о трудностях во всей отрасли.
Ранее йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) сообщило о нанесении удара по американскому судну в Красном море.