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Times: Британия может ощутить нехватку чая из-за ситуации в Красном море

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В Великобритании могут столкнуться с перебоями в поставках чёрного чая из-за напряжённой ситуации в Красном море.
Times: Британия может ощутить нехватку чая из-за ситуации в Красном море
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

Об этом пишет The Times.

В частности, в материале приводится объявление, которое появилось в одном из супермаркетов сети Sainsbury’s.

«Мы столкнулись с проблемами с поставками, которые затрагивают предложение чёрного чая в рамках всей страны. Мы приносим извинения за любые неудобства и надеемся, что полноценное снабжение скоро восстановится», — говорилось в предупреждении для покупателей.

Позже супермаркет подтвердил, что речь идёт о трудностях во всей отрасли.

Ранее йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) сообщило о нанесении удара по американскому судну в Красном море.

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