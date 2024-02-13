RT в Telegram
Подпишись

Трамп потребовал от партнёров по НАТО нарастить помощь Киеву до уровня США

Короткая ссылка
Бывший американский президент США Дональд Трамп заявил, что страны—партнёры США по НАТО должны нарастить долю своих ассигнований на нужды Украины.

Об этом он написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

В противном случае, по словам Трампа, Вашингтону следует поставить свои интересы на первое место.

«Довольно, НАТО должно выровнять уровень своих расходов — и они сделают это, если их хорошо попросить об этом», — цитирует бывшего американского лидера РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что США не защитили бы союзников по НАТО, которые не выполняют требований альянса по расходам на оборону, от гипотетического нападения России.

Также сообщалось, что Трамп может попытаться вывести США из НАТО в случае победы на выборах.

Кроме того, американский предприниматель Илон Маск считает безумием идею не допустить возможности прекратить помощь Украине при следующем президенте США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить