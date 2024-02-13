Трамп потребовал от партнёров по НАТО нарастить помощь Киеву до уровня США

Бывший американский президент США Дональд Трамп заявил, что страны—партнёры США по НАТО должны нарастить долю своих ассигнований на нужды Украины.

Об этом он написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

В противном случае, по словам Трампа, Вашингтону следует поставить свои интересы на первое место.

«Довольно, НАТО должно выровнять уровень своих расходов — и они сделают это, если их хорошо попросить об этом», — цитирует бывшего американского лидера РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что США не защитили бы союзников по НАТО, которые не выполняют требований альянса по расходам на оборону, от гипотетического нападения России.

Также сообщалось, что Трамп может попытаться вывести США из НАТО в случае победы на выборах.

Кроме того, американский предприниматель Илон Маск считает безумием идею не допустить возможности прекратить помощь Украине при следующем президенте США.