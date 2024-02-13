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Посольство России: Госдеп пытается скрыть правду о схемах США в Африке

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Госдепартамент за голословными утверждениями о действиях России пытается скрыть правду о грязных схемах США в Африке.

Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале российского диппредставительства в Вашингтоне.

«Голословные утверждения, которые американская сторона старается выдать за истину в последней инстанции, преследуют единственную цель — скрыть неприглядную правду о грязных схемах США в данной части света», — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Глобального Юга осознают, что никто не застрахован от бандитизма в экономике со стороны Запада.

Также стало известно, что Россия готовит открытие посольств ещё в нескольких странах Африки.

Кроме того, сообщалось, что саммит Россия — Африка в 2026 году пройдёт в одной из африканских стран.

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