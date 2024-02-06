Лавров: Глобальный Юг понимает, что никто не застрахован от бандитизма Запада
Об этом министр сказал в ходе заседания делового совета при МИД России.
Лавров подчеркнул, что предпринимаемые западными странами антироссийские шаги не поддерживаются теми странами Азии, Африки и Латинской Америки, которые ведут самостоятельный внешнеполитический курс.
«Укрепляется понимание того, что абсолютно никто не застрахован от государственного бандитизма со стороны коллективного Запада», — отметил он.
Ранее Сергей Лавров заявил, что движение к более справедливому экономическому порядку остановить уже невозможно.