Лавров: Глобальный Юг понимает, что никто не застрахован от бандитизма Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Глобального Юга осознают, что никто не застрахован от бандитизма в экономике со стороны Запада.

Об этом министр сказал в ходе заседания делового совета при МИД России.

Лавров подчеркнул, что предпринимаемые западными странами антироссийские шаги не поддерживаются теми странами Азии, Африки и Латинской Америки, которые ведут самостоятельный внешнеполитический курс.

«Укрепляется понимание того, что абсолютно никто не застрахован от государственного бандитизма со стороны коллективного Запада», — отметил он.

Ранее Сергей Лавров заявил, что движение к более справедливому экономическому порядку остановить уже невозможно.