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Лавров назвал неостановимым путь к более справедливому экономическому порядку

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Движение к более справедливому экономическому порядку остановить уже невозможно. С таким заявлением выступил 28 декабря глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров назвал неостановимым путь к более справедливому экономическому порядку
  • РИА Новости

По словам главы внешнеполитического ведомства, на саммите БРИКС была поставлена очень чёткая задача — предоставить странам — участницам объединения и другим развивающимся государствам, которые уже поднялись экономически и финансово, квоты в Международном валютном фонде и во Всемирном банке, отражающие их реальный экономический вес.

Однако, по словам министра, на Западе в этом не заинтересованы, что в очередной раз свидетельствует об «уродовании» США собственных же принципов честной конкуренции. Но несмотря на это, движение к справедливому экономическому порядку остановить уже не получится.

«Движение к более справедливому миропорядку, экономическому миропорядку, оно, конечно, неостановимо», — сказал Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24».

Помимо этого, Лавров затронул и политический аспект международных отношений. По его словам, углубление диалога Армении с НАТО ведёт к утрате её оборонного суверенитета.

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