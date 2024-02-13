Британский авианосец HMS Prince of Wales отбыл на учения НАТО после задержки

Британский авианосец HMS Prince of Wales, отправление которого на учения НАТО Steadfast Defender до этого было отложено, отбыл к месту манёвров в сторону Норвегии.

Информация об этом появилась на сайте ВМС Великобритании.

«Крупнейший британский военный корабль сегодня отправился в Норвегию, чтобы возглавить международную тактическую группу в одних из самых важных военных учений в поколении», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что авианосец ВМФ Британии Queen Elizabeth не появится на учениях НАТО из-за поломки.

Позже отправление ещё одного британского авианосца HMS Prince of Wales для участия в крупнейших учениях НАТО Steadfast Defender 2024 было отложено по неизвестным причинам.