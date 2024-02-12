Telegraph: в Британии отложили отправку ещё одного авианосца на учения НАТО
Отправление ещё одного британского авианосца HMS Prince of Wales для участия в крупнейших учениях НАТО Steadfast Defender 2024 было отложено по неизвестным причинам.
Об этом пишет The Telegraph.
«Рейс был отменён по неизвестным причинам», — говорится в статье.
Ранее стало известно, что авианосец ВМФ Британии Queen Elizabeth не появится на учениях НАТО из-за поломки.
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