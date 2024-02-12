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В Пентагоне ожидают, что Остин вернётся к своим обязанностям 13 февраля

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В Пентагоне рассчитывают, что министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин сможет вернуться к своим обязанностям во вторник, 13 февраля.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Как следует из релиза, Остин, который был госпитализирован в воскресенье, перенёс ряд «нехирургических» процедур.

«Продолжительная госпитализация не ожидается. Мы рассчитываем, что министр завтра сможет вернуться к своим нормальным обязанностям», — говорится в сообщении.

11 февраля в США сообщили, что министр обороны Остин снова госпитализирован, на этот раз с подозрением на проблемы с мочевым пузырём. До этого глава Пентагона лечился от рака простаты.

Сейчас Остин помещён в отделение интенсивной терапии, сроки его выписки неизвестны. Свои полномочия чиновник передал заместителю — Кэтлин Хикс.

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