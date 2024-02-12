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Госдеп: в США не считают верным решением сокращение поставок оружия Израилю

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединённых Штатов Мэттью Миллер заявил, что в Вашингтоне не считают, что сокращение поставок вооружения Израилю будет верным решением.
Госдеп: в США не считают верным решением сокращение поставок оружия Израилю
  • © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

Таким образом Миллер прокомментировал заявление главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля о том, что поддерживающим Израиль странам необходимо ограничить поставки оружия израильской армии.

«Мы пока не делали такой оценки, ... что такое решение будет более эффективным, чем те шаги, которые мы уже предприняли», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что США пока не готовы принять решение о сокращении помощи Израилю.

Ранее стало известно, что в результате ударов израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа погибли до 100 человек.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что мировое сообщество не должно позволять Армии обороны Израиля проводить военную операцию на территории Рафаха.

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