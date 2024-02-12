Hill: Байден упустил возможность дать крупное интервью перед Супербоулом

Отказ президента США Джо Байдена провести традиционное интервью перед Супербоулом (финал чемпионата Национальной футбольной лиги) стал упущением Белого дома — такой шаг дал бы администрации возможность устранить тот репутационный ущерб, который глава государства получил во время пресс-конференции после публикации отчёта спецпрокурора.

Об этом пишет американская газета The Hill.

Коммуникационная стратегия Белого дома теперь стала «в лучшем случае бессистемной» и практически «неумелой», считают журналисты. Издание называет необъяснимым тот факт, что помощники президента сочли хорошей идеей отмахнуться от интервью перед одним из самых популярных телевизионных событий года и затем рекомендовать ему выступить на наспех запланированной пресс-конференции.

Последствия таких ошибок велики, уверены авторы: они наносят ущерб не только предвыборной кампании Байдена, но репутации самой Америки.

Во время пресс-конференции 9 февраля Байден пытался опровергнуть представления о том, что он «старый и рассеянный», однако вместо этого он подтвердил данные опасения, писал журнал Der Spiegel.

«С моей памятью всё в порядке. Моя память... Посмотрите, чего я добился с того момента, как стал президентом», — сказал лидер США во время брифинга, однако буквально через несколько минут он допустил оговорку, перепутав президента Египта ас-Сиси с мексиканским лидером Лопесом Обрадором.