Избранный президент Финляндии: отношения с Россией не восстановятся до конца СВО

Избранный президент Финляндии Александр Стубб заявил, что двусторонние отношения Хельсински и Москвы не будут восстановлены, пока не завершится российская специальная военная операция на Украине.

Об этом Стубб сказал в ходе пресс-конференции, его слова приводит Yle.

По его словам, в настоящий момент между двумя странами сохраняются отношения на практическом уровне между финскими и российскими пограничниками из-за ситуации на границе, а также на дипломатическом уровне.

«Но отношений с Россией на политическом уровне нет и не будет до тех пор, пока Россия не прекратит военную операцию на территории Украины», — сказал он.

Ранее в Минюсте Финляндии после подсчёта 100% бюллетеней сообщили, что во втором туре президентских выборов победил бывший премьер-министр республики Александр Стубб.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в беседе с RT заявила, что стратегия Финляндии определяется её партнёрами в НАТО.