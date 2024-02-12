Аналитик Ерёмина: стратегия Финляндии определяется её партнёрами в НАТО

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина в беседе с RT заявила, что победа Александра Стубба на президентских выборах не повлияет на политику Финляндии в отношении России.

Специалист напомнила, что внешнеполитическая стратегия страны определяется не только Финляндией, но и её европейскими партнёрами.

«Финляндия теперь страна НАТО, поэтому мы не ожидаем никаких изменений, кроме, напротив, ужесточения. И понятно, что те предвыборные речи, с которыми вступали оба кандидата, были связаны именно с тем, чтобы проложить железный занавес. Они сказали: «Мы хотим отгородиться от России». Это было заявлено вполне очевидно», — считает Ерёмина.

Аналитик добавила, что Финляндия сейчас рассматривает законопроект, который связан с национализацией земель, принадлежащих российским владельцам и находящихся в приграничных зонах.

«И они это сделают. Потому что, вопреки тому, что Финляндия обещала не распространять военную структуру НАТО, она уже там формируется. Кроме того, там с 2017 года под эгидой Европейского союза создан Центр передового киберпротиводействия России. Причём Финляндия из своего бюджета его оплачивает практически полностью, даже не Европейский союз за это платит. Как говорят финские эксперты, в Финляндии весь политический истеблишмент молится на НАТО. Фактически как скажет НАТО, так они и будут делать. Поэтому для нас никакой разницы (в кандидатах в президенты. — RT) нет», — заключила собеседница RT.

Ранее в Минюсте Финляндии после подсчёта 100% бюллетеней сообщили, что во втором туре президентских выборов победил бывший премьер-министр республики Александр Стубб.