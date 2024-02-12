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Munich Security Index: жители ФРГ перестали видеть Россию главной угрозой

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Жители Германии больше не считают Россию главной угрозой для страны, свидетельствуют результаты исследования, проведённого в рамках доклада Munich Security Index 2024.
Munich Security Index: жители ФРГ перестали видеть Россию главной угрозой
  • AFP
  • © Adam BERRY

Согласно результатам опроса, Россия заняла только седьмое место в рейтинге угроз, которые немцы видят для своей страны. При этом ещё годом ранее Россия была на первом месте.

Отмечается, что теперь опрошенных больше волнуют: массовая миграция, радикальный исламизм, возросшее число кибератак, организованная международная преступность, а также вопросы экологии и рост неравенства среди населения.

«Граждане Германии считают Россию лишь седьмой по значимости проблемой, а итальянцы — 12-й», — говорится в документе. 

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что руководство альянса не видит угрозы нападения со стороны России на страны блока.

Президент Владимир Путин подчёркивал, что у Москвы нет заинтересованности в конфликте с НАТО.

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