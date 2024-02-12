Munich Security Index: жители ФРГ перестали видеть Россию главной угрозой
- AFP
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Согласно результатам опроса, Россия заняла только седьмое место в рейтинге угроз, которые немцы видят для своей страны. При этом ещё годом ранее Россия была на первом месте.
Отмечается, что теперь опрошенных больше волнуют: массовая миграция, радикальный исламизм, возросшее число кибератак, организованная международная преступность, а также вопросы экологии и рост неравенства среди населения.
«Граждане Германии считают Россию лишь седьмой по значимости проблемой, а итальянцы — 12-й», — говорится в документе.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что руководство альянса не видит угрозы нападения со стороны России на страны блока.
Президент Владимир Путин подчёркивал, что у Москвы нет заинтересованности в конфликте с НАТО.