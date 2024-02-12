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МВД Финляндии предложило ограничить перемещение беженцев вблизи границы

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Законопроект, предлагающий ограничить перемещение запрашивающих убежище лиц вблизи границы Финляндии, представило 12 февраля Министерство внутренних дел республики.
МВД Финляндии предложило ограничить перемещение беженцев вблизи границы
  • AFP
  • © Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

В опубликованном на сайте ведомства пресс-релизе отмечается, что при обычном рассмотрении заявлений о предоставлении убежища заявители имеют возможность свободно передвигаться по Финляндии и перемещаться в другие страны ЕС.

В то же время, согласно документу, при пограничной процедуре они должны оставаться на границе или вблизи неё во время обработки заявления.

«На практике заявитель должен оставаться на территории закреплённого за ним центра приёма», — говорится в пресс-релизе.

Ранее МВД Финляндии решило выплачивать по €5 тыс. беженцам, принимающим решение вернуться на родину.

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