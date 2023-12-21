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Решившие вернуться на родину беженцы будут получать от МВД Финляндии до €5 тысяч

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Выплату в размере €5 тыс. будут выплачивать в Финляндии мигрантам, получившим отказ в предоставлении убежища и добровольно вернувшимся на родину в течение 30 дней. Об этом сообщили в МВД страны.
Решившие вернуться на родину беженцы будут получать от МВД Финляндии до €5 тысяч
  • Gettyimages.ru

В опубликованном 21 декабря пресс-релизе ведомства отмечается, что по новому распоряжению размер выплаты на добровольное возвращение на родину составит €5300. Это положение вступает в силу с 1 января 2024 года.

В МВД Финляндии уточнили, что в случае, если заявление подано по истечении 30 дней, размер выплаты сократится и составит €2 тыс.

Ранее о наплыве беженцев на границе с Россией высказался премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Он назвал происходящее «атакой на суверенитет».

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