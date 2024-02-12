Аналитики объяснили заявление о независимости НАТО от настроения президента США

Политолог-американист Малек Дудаков и научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT прокомментировали заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который выступил с мнением, что НАТО не должно зависеть от перемены настроения президента США.

«Мы понимаем, что в Брюсселе образовалась определённая паника из-за ситуации с заявлениями Дональда Трампа, который поставил под вопрос те или иные обязательства в США перед странами НАТО в вопросе защиты. Особенно, если они не будут повышать военные расходы. Плюс истерика на Западе усиливается по поводу того, что Трамп, если придёт к власти, обязательно выведет Америку из НАТО, либо сам по себе альянс просто обрушится», — объяснил Дудаков.

При этом сам эксперт отметил, что «слабо верит» в вероятность такого исхода.

«Я думаю, что эта риторика Трампа связана с тем, что он будет пытаться заставлять европейцев тратить больше денег на вооружение», — подчеркнул американист.

В свою очередь, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин добавил, что «главными в НАТО являются американцы», и, очевидно, что это заявление сделано в контексте выборов.

«Если Трамп придёт к власти, то все ожидают от него каких-то шараханий в неправильную сторону... Скорее всего, это попытка (Борреля. —RT) перестраховаться, (показать.—RT), что европейские бюрократические элиты вместе с американскими системными элитами, но не с Трампом», — считает эксперт.

Он также уточнил, что, на первый взгляд, подобное высказывание выглядит как заявка увеличить собственный суверенитет.

«Но тогда бы Боррель не про НАТО говорил бы, а про создание европейской армии. Поэтому выглядит это как некая, на первый взгляд, заявка на увеличение собственной субъектности, но на самом деле это попытка перестраховаться... Брюссельская бюрократия вместе с этим глубинным государством», — заключил Блохин.

Ранее Боррель выступил с мнением, что НАТО не должно зависеть от перемены настроения президента США.

11 февраля бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не защитили бы союзников по НАТО, которые не выполняют требования альянса по расходам на оборону, от гипотетического нападения России.