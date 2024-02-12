Боррель заявил, что НАТО не может зависеть от настроения президента США

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выступил с мнением, что НАТО не должно зависеть от перемены настроения президента США.

Он подчеркнул, что во время американской избирательной кампании будет много разных заявлений.

«Давайте будем серьёзными: НАТО не может быть альянсом, работающим по меню», — приводит РИА Новости слова Борреля.

Дипломат отметил, что Североатлантический альянс не может зависеть от настроения американского лидера в тот или иной день.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не защитили бы союзников по НАТО, которые не выполняют требования альянса по расходам на оборону, от гипотетического нападения России.