РИА Новости: Киев не получит прибыль от замороженных в ЕС активов России
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Как отмечает РИА Новости, в депозитарии Euroclear находится €4 млрд прибыли от замороженных российских активов.
По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, передача Киеву этих средств не соответствует международным нормам.
Российская сторона, предупреждает эксперт, может в ответ конфисковать активы нерезидентов из недружественных стран.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что в Европейском союзе опасаются серьёзного ответа России в случае конфискации замороженных российских активов для нужд Украины.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России подчеркнул, что изъятие российских активов в любой форме будет оспорено в судах.