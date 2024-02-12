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РИА Новости: Киев не получит прибыль от замороженных в ЕС активов России

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Украинские власти не получат прибыль от замороженных в ЕС активов России за 2023 год, так как для этого нет юридического механизма.
РИА Новости: Киев не получит прибыль от замороженных в ЕС активов России
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

Как отмечает РИА Новости, в депозитарии Euroclear находится €4 млрд прибыли от замороженных российских активов.

По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, передача Киеву этих средств не соответствует международным нормам.

Российская сторона, предупреждает эксперт, может в ответ конфисковать активы нерезидентов из недружественных стран.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что в Европейском союзе опасаются серьёзного ответа России в случае конфискации замороженных российских активов для нужд Украины.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России подчеркнул, что изъятие российских активов в любой форме будет оспорено в судах.

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