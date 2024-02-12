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В АТОР оценили перспективу строительства туристической зоны для россиян в КНДР

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Ангелина Шурпина
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма Артур Мурадян в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в Северной Корее начали строить Вонсан-Кальмаскую туристическую зону для приёма россиян.
В АТОР оценили перспективу строительства туристической зоны для россиян в КНДР
  • Gettyimages.ru

«Если все заявленные решения будут реализованы, гостиничный кластер, о котором идёт речь, будет соответствовать общемировым стандартам по категорийности, звёздности, удобству путешественников, если на территории не будут вводиться какие-то дополнительные меры, связанные с безопасностью, как это присутствует на всей территории Северной Кореи, когда путешественники должны быть в составе строго группы, передвигаться с местным представителем, а зачастую это сотрудник госбезопасности, как в советское время у нас, то вполне себе для жителей Приморского региона, для которых добраться туда гораздо ближе, чем от центральной части России, это может иметь актуальный смысл», — рассказал Мурадян.

Специалист подчеркнул, что купальный сезон в Корее «крайне ограничен».

«Но если на территории гостиничного, турбазного, санаторного, не знаю, что в итоге из этого родится, будет присутствовать какая-то спа-программа, здравоохранение, восточная медицина и иные формы, которые позволят создать уникальный центр притяжения туристов, то когда завершится строительство такого грандиозного проекта, туристический потенциал туда может быть довольно высоким», — объяснил он.

Ранее стало известно о том, что в Северной Корее начали строить Вонсан-Кальмаскую туристическую зону для приёма россиян. Отмечается, что на турбазе будут находиться 17 отелей, 37 гостиниц, 29 разных магазинов, пляж длиной 4 км.

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