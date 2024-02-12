В Приморье заявили, что в КНДР начали строить турзону для отдыха россиян

В Северной Корее начали строить Вонсан-Кальмаскую туристическую зону для приёма россиян. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Ожидается, что в ближайшие годы туристическая зона начнёт работу и будет принимать российских туристов», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что на турбазе будут находиться 17 отелей, 37 гостиниц, 29 разных магазинов, пляж длиной 4 км.

Ранее посол России в Пхеньяне Александр Мацегора сообщил, что Москва и Пхеньян готовят соглашение о взаимных поездках граждан, чтобы создать наиболее комфортные условия для туристов.