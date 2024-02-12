Ульянов: интервью Путина Карлсону вызвало истерику у Запада
- globallookpress.com
Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Интервью Владимира Путина вызвало истерическую реакцию в тех частях западных истеблишментов и обществ, которые ориентировались на жёсткую конфронтацию с Россией», — написал Ульянов в соцсети X.
Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что интервью Путина Карлсону является мировым феноменом и пощёчиной СМИ Запада.