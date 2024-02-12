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Ульянов: интервью Путина Карлсону вызвало истерику у Запада

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Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало истерическую реакцию у Запада, ориентированного на жёсткую конфронтацию с Россией.
Ульянов: интервью Путина Карлсону вызвало истерику у Запада
  • globallookpress.com

Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Интервью Владимира Путина вызвало истерическую реакцию в тех частях западных истеблишментов и обществ, которые ориентировались на жёсткую конфронтацию с Россией», — написал Ульянов в соцсети X.

Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что интервью Путина Карлсону является мировым феноменом и пощёчиной СМИ Запада.

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