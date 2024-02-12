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Hrot24: мораторий на экспорт американского СПГ крайне выгоден России

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Россия может заработать на запрете на экспорт СПГ, который ввёл президент США Джо Байден.

С таким заявлением выступил обозреватель Hrot24 Франтишек Новак.

«В конечном счёте на этом может заработать как раз Российская Федерация, которая старается увеличивать свое производство СПГ», — сказал он.

Ранее сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил, что Байден помог России решением о запрете на экспорт сжиженного природного газа за рубеж.

Также сообщалось, что поставки СПГ из России во Францию выросли за девять месяцев на 41%.

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