Hrot24: мораторий на экспорт американского СПГ крайне выгоден России
С таким заявлением выступил обозреватель Hrot24 Франтишек Новак.
«В конечном счёте на этом может заработать как раз Российская Федерация, которая старается увеличивать свое производство СПГ», — сказал он.
Ранее сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил, что Байден помог России решением о запрете на экспорт сжиженного природного газа за рубеж.
Также сообщалось, что поставки СПГ из России во Францию выросли за девять месяцев на 41%.