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РБК: «Силмаш» взыскал с компании PetroVietnam более $500 млн

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Российская компания «Силовые машины», которая с 2018 года находится под американскими санкциями, выиграла спор против вьетнамской компании Vietnam Oil and Gas Group (PetroVietnam) и взыскала с неё более $500 млн.

Об этом пишет РБК.

По данным издания, это первая публичная победа российской компании, находящейся под санкциями, в международном арбитраже с 2022 года после введения Западом жёстких антироссийских санкций из-за начала СВО.

Ранее директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников заявил, что российская сторона прорабатывает ответ на европейские санкции против российских алмазов.

Также президент России Владимир Путин заявил, что Россия за 2023 год стала первой экономикой Европы по паритету покупательной способности, несмотря на санкции.

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