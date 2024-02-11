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МИД: Россия прорабатывает ответ на санкции ЕС против российских алмазов

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Директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников заявил, что российская сторона прорабатывает ответ на европейские санкции против российских алмазов.
МИД: Россия прорабатывает ответ на санкции ЕС против российских алмазов
  • РИА Новости

Как он сказал РИА Новости, соответствующие решения будут приняты с учётом национальных интересов России.

«Мы же при принятии решений об ответных мерах на недружественные шаги неизменно руководствуемся задачами эффективного обеспечения национальных интересов нашей страны и устойчивости мировой алмазно-бриллиантовой отрасли в целом», — подчеркнул дипломат.

Он также добавил, что отказ от поставок российских камней неизбежно приведёт к тому, что Бельгия перестанет быть мировым центром алмазной торговли, а центром притяжения станут другие страны.

Ранее Евросоюз внёс в чёрный список «Алросу» и гендиректора компании Павла Маринычева в рамках запрета на импорт алмазов из России.

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