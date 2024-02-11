МИД: Россия прорабатывает ответ на санкции ЕС против российских алмазов

Директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников заявил, что российская сторона прорабатывает ответ на европейские санкции против российских алмазов.

Как он сказал РИА Новости, соответствующие решения будут приняты с учётом национальных интересов России.

«Мы же при принятии решений об ответных мерах на недружественные шаги неизменно руководствуемся задачами эффективного обеспечения национальных интересов нашей страны и устойчивости мировой алмазно-бриллиантовой отрасли в целом», — подчеркнул дипломат.

Он также добавил, что отказ от поставок российских камней неизбежно приведёт к тому, что Бельгия перестанет быть мировым центром алмазной торговли, а центром притяжения станут другие страны.

Ранее Евросоюз внёс в чёрный список «Алросу» и гендиректора компании Павла Маринычева в рамках запрета на импорт алмазов из России.