ЕС ввёл санкции против «Алросы» в рамках запрета на импорт алмазов из России
- РИА Новости
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своём Telegram-канале.
Он отметил, что «Алроса», являющаяся крупнейшей компанией по добыче алмазов в мире, включена в чёрный список 3 января в соответствии с запретом на алмазы из России, который ЕС ввёл в 12-м пакете санкций.
Также Боррель заявил, что рестрикции в отношении российских алмазов ЕС вводит в координации со странами G7.
1 января сообщалось, что ограничения на импорт алмазов из России в страны G7 и поставки алмазов в ЕС в рамках 12-го пакета санкций вступили в силу.