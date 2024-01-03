ЕС ввёл санкции против «Алросы» в рамках запрета на импорт алмазов из России

Евросоюз внёс в чёрный список «Алросу» и гендиректора компании Павла Маринычева в рамках запрета на импорт алмазов из России.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своём Telegram-канале.

Он отметил, что «Алроса», являющаяся крупнейшей компанией по добыче алмазов в мире, включена в чёрный список 3 января в соответствии с запретом на алмазы из России, который ЕС ввёл в 12-м пакете санкций.

Также Боррель заявил, что рестрикции в отношении российских алмазов ЕС вводит в координации со странами G7.

1 января сообщалось, что ограничения на импорт алмазов из России в страны G7 и поставки алмазов в ЕС в рамках 12-го пакета санкций вступили в силу.