Ограничения на импорт российских алмазов в страны G7 и Евросоюз вступили в силу

Ограничения на импорт алмазов из России в страны G7 и поставки алмазов в ЕС в рамках 12-го пакета санкций вступили в силу.

Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что ограничения предполагают запрет на импорт алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России.

Кроме того, он распространяется на непромышленные природные и синтетические алмазы и ювелирные изделия с бриллиантами.

Как отмечается в материале, совет Европейского союза постановил, что запрет на импорт вступает в силу с 1 января и вводится постепенно в период с 1 марта до 1 сентября 2024 года.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что 12-й пакет санкций Европейского союза в отношении России свидетельствует об исчерпании областей, против которых могут вводиться ограничения.

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов подчеркнул, что санкции Европейского союза в отношении российских алмазов не принесут пользы самому объединению.