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Силуанов: санкции против российских алмазов не принесут пользы Евросоюзу

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Глава Министерства финансов России Антон Силуанов подчеркнул, что санкции Европейского союза в отношении российских алмазов не принесут пользы самому объединению.
Силуанов: санкции против российских алмазов не принесут пользы Евросоюзу
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Как подчеркнул министр, Россия намерена перенастраивать рынки сбыта на другие регионы.

«Уверен, что это не принесёт пользу тем, кто вводил эти санкции», — цитирует его ТАСС.

Ранее ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, он вступит в силу позднее, после публикации в официальном журнале союза.

Отмечается, что страны Евросоюза с 1 января 2024 года перестанут импортировать непромышленные алмазы, которые были обработаны или произведены в России.

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