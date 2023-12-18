Евросоюз с 2024 года запретит импорт непромышленных алмазов из России

Страны Евросоюза с 1 января 2024 года перестанут импортировать непромышленные алмазы, которые были обработаны или произведены в России, это предусмотрено 12-м пакетом санкций, сообщила пресс-служба ЕС.

«Прямой запрет распространяется на непромышленные природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами», — говорится в заявлении.

Также ЕС наложил «косвенный запрет» на импорт российских алмазов, которые прошли обработку в третьих странах. Эта мера будет вводиться постепенно с 1 марта до 1 сентября.

Как утверждает Брюссель, запрет на ввоз российских алмазов является частью усилий G7 по разработке «координируемого на международном уровне запрета на алмазы», его целью является «лишение России этого важного источника доходов».

Вместе с этим с 15 декабря Индия снимет запрет на поставки алмазов из России.