Путин заявил, что Россия стала первой экономикой Европы
Интервью опубликовано на сайте американского журналиста.
«Россия за прошлый год стала первой экономикой Европы, несмотря на все санкции и ограничения. Санкции, ограничения, невозможность расчётов в долларах, отключение от SWIFT, санкции в отношении наших кораблей, перевозящих нефть, санкции в отношении самолётов — санкции во всём, везде», — рассказал он.
Путин подчеркнул, что самое большое количество санкций в мире применяется против России.
Ранее глава МИД Словении Файон назвала санкции против России недостаточно эффективными.