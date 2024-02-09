Путин заявил, что Россия стала первой экономикой Европы

Россия за 2023 год стала первой экономикой Европы по паритету покупательной способности, несмотря на санкции. Об этом в интервью Такеру Карлсону рассказал президент России Владимир Путин.

Интервью опубликовано на сайте американского журналиста.

«Россия за прошлый год стала первой экономикой Европы, несмотря на все санкции и ограничения. Санкции, ограничения, невозможность расчётов в долларах, отключение от SWIFT, санкции в отношении наших кораблей, перевозящих нефть, санкции в отношении самолётов — санкции во всём, везде», — рассказал он.

Путин подчеркнул, что самое большое количество санкций в мире применяется против России.

Ранее глава МИД Словении Файон назвала санкции против России недостаточно эффективными.