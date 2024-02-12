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Fox News: Путин показал полное превосходство над Байденом

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Президент России Владимир Путин продемонстрировал полное превосходство над американским лидером Джо Байденом и показал американцам, насколько важна национальная идентичность.

Об этом в эфире своего шоу на Fox News заявил телеведущий Грег Гатфельд.

Он подчеркнул, что во время интервью с американским журналистом Такером Карлсоном российский президент «снова и снова гремел историческими фактами».

«Тогда как наш президент разваливается в режиме реального времени», — добавил ведущий.

Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что интервью Путина Карлсону является мировым феноменом и пощёчиной СМИ Запада.

Также депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил Байдену взять пример с Путина и дать интервью журналисту из России.

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