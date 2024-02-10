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Депутат Думы Шеремет предложил Байдену дать интервью журналисту из России

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил президенту США Джо Байдену взять пример с российского коллеги Владимира Путина и дать интервью журналисту из России.

«Байдену стоило бы взять пример... с президента России. Думаю, всем было бы интересно, чтобы президент США ответил в интервью на интересующие вопросы одного из российских журналистов в стенах Белого дома», — сказал он РИА Новости.

По словам крымского депутата, Байден считает себя демократом, а на деле боится общаться с людьми без подсказок из карточек.

Ранее сообщалось, что интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным собрало свыше 150 млн просмотров.

Писатель и доктор философии Давид Эрнандес заявил, что интервью Путина Карлсону произведёт в США эффект землетрясения.

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