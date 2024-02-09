Эрнандес: интервью Путина Карлсону произведёт в США эффект землетрясения
- AP
- © Gavriil Grigorov, Sputnik
«На внутриполитическом уровне в США оно имеет эффект землетрясения», — цитирует его РИА Новости.
Эрнандес отметил, что интервью раскроет правду о конфликте вокруг Украины и роли в этом американских политиков.
Ранее RT опубликовал интервью Владимира Путина с американским ведущим Такером Карлсоном, записанное в Москве.
Число просмотров интервью Путина Карлсону в соцсети X (ранее Twitter) превысило 100 млн.