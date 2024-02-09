Эрнандес: интервью Путина Карлсону произведёт в США эффект землетрясения

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону произведёт в США эффект землетрясения, заявил писатель и доктор философии Давид Эрнандес.

«На внутриполитическом уровне в США оно имеет эффект землетрясения», — цитирует его РИА Новости.

Эрнандес отметил, что интервью раскроет правду о конфликте вокруг Украины и роли в этом американских политиков.

Ранее RT опубликовал интервью Владимира Путина с американским ведущим Такером Карлсоном, записанное в Москве.

Число просмотров интервью Путина Карлсону в соцсети X (ранее Twitter) превысило 100 млн.